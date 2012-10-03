Nijerya'da üniversiteye saldırı: 26 ölü!

Nijerya'da Federal Teknik Üniversitesi'nin Mubi kentindeki yerleşkesine giren silahlı kişiler çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişiyi katletti.

Bazı görgü tanıkları, olayın ayrıntılarının belirsiz olduğu sıralarda yaptıkları açıklamalarda, üzerlerinde askeri üniformalar olan bir grubun yerleşkeye girdiğini gördüklerini söyledi.

BBC Nijerya mubabiri Will Ross, şüphe oklarının kısmen şeriatçı silahlı Boko Haram grubuna çevrildiği bir ortamda, böyle olmakla birlikte, katliamın öğrenci grupları arasındaki çekişmeden de kaynaklanmış olabileceğini; geçmişte ölümle sonuçlanan gerginlikler yaşandığını; ama yine de bu çapta bir olay olmadığına dikkat çekiyor.

Şeriat düzeni kurmak istediğini söyleyen grup, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde 2009 yılında etkili olmaya başlamasından bu yana yaklaşık bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Şu ana gelen haberlere göre, Boko Haram, olayın sorumluluğunu üstlendiği yönünde bir açıklama yapmadı.

Gruba karşı operasyon

Bu son ölümler, yetkililerin Mubi kentinin bulunduğu eyalette geçen hafta gruba karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına almasını izliyor. Şehirdeki yetkililer, ölümle saldırı sonrasında şehir genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Polis ve görgü tanığının sözleri

Mubi'nin bulunduğu Adamava eyaleti emniyet müdürlüğü sözcüsü Muhammed İbrahim, olay yerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, inceleme ve araştırmaların sürdüğünü söyledi.

İbrahim, olayın arkasında ne olduğunu henüz bilmediklerini ama "saldırganların içerden bilgi sahip olduklarının anlaşıldığını, nitekim lojman ve yurt bölgesine girdiklerinde "Öldürdükleri bazı kişileri isimleriyle çağırdıklarını" söyledi.

Polis sözcüsü, ölenlerden ikisinin güvenlik görevlisi olduğunu; bir diğerinin de lojmandaki yaşlıca biri olduğunu belirtti.

Lojmanda kalanlardan biri, adının açıklanmaması koşuluyla BBC Hausa Servisi'ne yaptığı açıklamada, öğrencilerin odalarından çıkarıldığını ve isimlerini söylemelerinin istendiğini anlattı.

Lojman sakini, BBC'ye açıklamasında, bazılarının daha sonra kurşunlandığını bazılarının da bıçaklandığını; bedenlerinin binanın önüne bırakıldığını söylüyor. (BBC Türkçe)