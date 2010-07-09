Nijerya'da Türk bakanları görüşmeye almadılar!

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Nijerya ziyareti sırasında Türk ve Nijeryalı korumalar arasında arbede yaşandı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan tarafından resmi törenle karşılandı.



İki cumhurbaşkanı arasında başbaşa görüşmelerin yanı sıra, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.



Karşılama töreninin ardından, Gül ve Jonathan, devlet evinin girişinde gazetecilere poz verdiler.





TÜRK HEYETİ DIŞARIDA KALDI





Gül ve Jonathan'ın içeriye geçmesinin ardından, Nijeryalı koruma görevlileri tarafından binanın kapıları hemen kapatıldı.



Bu sırada, Cumhurbaşkanı Gül'e eşlik eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Aykut Sezgin ile protokol üyeleri dışarıda kaldı.



Protokol üyelerinin içeri alınmasının engellenmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Gül ve Jonathan'ın korumaları arasında gerginlik ve itiş kakış yaşandı.



Kapının önünde yaşanan tartışmada Türk yetkililer, protokol listesinin Nijerya makamlarına dün akşam iletildiğini ve böyle bir sorun yaşanmaması gerektiğini, görüşmelere girmek istediklerini belirttiler.



Yaşanan tartışmanın ardından protokol üyeleri devlet evine girdi.



GAZETECİLERİ GÖNDERDİLER





Öte yandan, resmi karşılama töreni ile başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri izlemek üzere Türk basın mensuplarından da sadece 1 kameraman ve 1 foto muhabiri, devlet evinin bahçesine alındı.

Karşılama töreninin ardından, bu 2 basın mensubu da tekrar dışarı çıkarıldı.