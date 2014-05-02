T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da terör yine can aldı

Nijerya'da iki hafta önce hedef alınan Abuja'daki otobüs garına yine bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

02 Mayıs 2014 20:13

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki otobüs garına yaklaşık iki hafta aradan sonra ikinci kez bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi de yaralandı. Aynı yere 14 Nisan'da düzenlenen ilk saldırıda ise 75 kişi ölmüştü.

Nijerya emniyet birimlerinden yapılan açıklamada yaralıların başkentin değişik hastanelerinde tedavi altına alındığı bildirildi. Patlamanın meydana geldiği garın ise kentin en işlek bölgelerinden biri olduğu kaydedildi.

Terör artıyor

Ülkede yılbaşından bu yana yaklaşık bin 500 kişinin yaşamına mal olan terör saldırıları artarken, olayların neredeyse tamamını Boko Haram örgütü üstlendi. Örgüt Nijerya'da İslami bir rejim kurmak için mücadele ediyor. Bu amaçla emniyet birimleri, ordu, resmi daireler, kilise ve okullara yönelik bombalı saldırılar düzenliyor.

Artan terör saldırıları nedeniyle Başbakan Goodluck Jonathan'a yönelik eleştiriler artıyor. Başbakan, radikal İslamcı teröristlerle gerektiği kadar etkili mücadele etmemekle suçlanıyor.

Buna karşın insan hakları savunucuları da hükümetin Müslümanlara yönelik sert tutumunu kınıyor.

Nijerya'da Müslümanlar ve Hrıstiyanlar arasındaki gerilimin nedenlerinin başında siyasi pozisyonlara kimin getirileceği tartışması ile ülke gelirinin dağılımındaki görüş ayrılığı geliyor.

Öte yandan Nijerya'da İslamcılar tarafından nisan ayında kaçırılan 200 kadar kız öğrenciden hâlâ haber alınamıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NijeryaAbujaNisanBoko HaramBaşbakan Goodluck JonathanMüslümanlaraMüslümanlarHrıstiyanlarDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/TY/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24