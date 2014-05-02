Nijerya'da terör yine can aldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki otobüs garına yaklaşık iki hafta aradan sonra ikinci kez bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi de yaralandı. Aynı yere 14 Nisan'da düzenlenen ilk saldırıda ise 75 kişi ölmüştü.

Nijerya emniyet birimlerinden yapılan açıklamada yaralıların başkentin değişik hastanelerinde tedavi altına alındığı bildirildi. Patlamanın meydana geldiği garın ise kentin en işlek bölgelerinden biri olduğu kaydedildi.

Terör artıyor

Ülkede yılbaşından bu yana yaklaşık bin 500 kişinin yaşamına mal olan terör saldırıları artarken, olayların neredeyse tamamını Boko Haram örgütü üstlendi. Örgüt Nijerya'da İslami bir rejim kurmak için mücadele ediyor. Bu amaçla emniyet birimleri, ordu, resmi daireler, kilise ve okullara yönelik bombalı saldırılar düzenliyor.

Artan terör saldırıları nedeniyle Başbakan Goodluck Jonathan'a yönelik eleştiriler artıyor. Başbakan, radikal İslamcı teröristlerle gerektiği kadar etkili mücadele etmemekle suçlanıyor.

Buna karşın insan hakları savunucuları da hükümetin Müslümanlara yönelik sert tutumunu kınıyor.

Nijerya'da Müslümanlar ve Hrıstiyanlar arasındaki gerilimin nedenlerinin başında siyasi pozisyonlara kimin getirileceği tartışması ile ülke gelirinin dağılımındaki görüş ayrılığı geliyor.

Öte yandan Nijerya'da İslamcılar tarafından nisan ayında kaçırılan 200 kadar kız öğrenciden hâlâ haber alınamıyor.