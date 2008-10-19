Nijerya'da 'tembelliğe' falaka cezası

Nijeryalı bir baba, tembel olduğu ve çalışmadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki oğlunu mahkemeye verdi.



Kentin Bauchi kasabasında market işleten Samaila Tahir adlı baba, "üretici herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden, söz dinlemeyen ve ailesini utandıran" oğlunun hapse atılması talebiyle mahkemeye başvurdu.



Tahir’in,"Ben bu çocuğun yaptığı kötü işlerden bıktım. Lütfen onu hapse atın da rahatlayayım" dediği belirtildi. Tahir, okula gitmeyi reddeden oğlunu bir çeteye üye olmakla da suçladı. Babanın başvurduğu şeriat mahkemesi, genç adama altı ay hapis ve falaka cezası verdi.