T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da 'tembelliğe' falaka cezası

Nijerya'da baba 20 yaşındaki oğlunu tembel olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Şeriat mahkemesi çocuğa altı ay hapis ve falaka cezası verdi.

19 Ekim 2008 03:00

Nijeryalı bir baba, tembel olduğu ve çalışmadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki oğlunu mahkemeye verdi.

Kentin Bauchi kasabasında market işleten Samaila Tahir adlı baba, "üretici herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden, söz dinlemeyen ve ailesini utandıran" oğlunun hapse atılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Tahir’in,"Ben bu çocuğun yaptığı kötü işlerden bıktım. Lütfen onu hapse atın da rahatlayayım" dediği belirtildi. Tahir, okula gitmeyi reddeden oğlunu bir çeteye üye olmakla da suçladı. Babanın başvurduğu şeriat mahkemesi, genç adama altı ay hapis ve falaka cezası verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24