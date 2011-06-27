Nijerya'da tarikatçılar birahaneye saldırdı: 25 ölü

T24 - Nijerya'nın Maiduguri kentinde bir birahaneye düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yetkililere göre, saldırının arkasında Boko Haram adlı Müslüman tarikat var.



Boko Haram adlı grup, ülkenin kuzeydoğusunda yakın zamanda düzenlenen bir dizi saldırıyı üstlenmiş ve başkent Abuja'daki Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı düzenlemişti. Güvenlik yetkilileri, motosiklet üzerinde gelen iki militanın el bombalarıyla kalabalık birahaneye saldırdıklarını en az 25 kişinin ölümüne yaklaşık 30 kişinin ise yaralandığını söylüyor.



Boko Haram örgütünün yüzlerce militanı ve destekçisi 2009'da polis karakollarına düzenlenen saldırıların ardından yapılan operasyonlarda öldürülmüştü. Örgütün kurucu lideri Muhammed Yusuf ise gözaltına alındıktan sonra vurularak öldürülmüştü. Yusuf'un ve birçok militanın öldürülmesi örgütün düzenlediği saldırılara engel olamamıştı. Boko Haram adlı örgüt, Müslümanların batılı yaşam tarzından uzak durmaları gerektiğini savunuyor. Örgüt genellikle motosikletli militanlarla bombalı saldırılar düzenliyor.



Nijerya Cumhurbaşkanı Googluck Jonathan, son dönemlerde Boko Haram örgütüyle diyaloga açık olduğu mesajını vermişti.





