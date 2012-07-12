Nijerya'da tanker patladı: 95 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneydoğusunda kaza yapan yakıt tankerinden yakıt toplamaya çalışan 95 kişi tankerin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan 35 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde kaza yapan yakıt tankerinden yakıt toplamaya çalışan 95 kişi hayatını kaybetti.

Nijeryalı yetkililer, kazada 35 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nijeryalı yetkililer, yanarak can verenlerin toplu defnedileceğini belirtti. Kazada ayrıca 34 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Rivers polis sözcüsü Ben Ugwuegbulam, yanan tankerin etrafından 80 kişinin cesetlerini topladıklarını söyledi. Nijeryalı polis sözcüsü, "Bugün sabah saatlerinde Okogbe bölgesinde bir yakıt tankeri devrildi. Kaza yapan tankerin etrafından toplanan onlarca kişi yakıtı toplamaya çalıştı. Aniden başlayan yangın korkunç kazaya neden oldu" dedi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, tanker kazasının meydana geldiği bölgede insanlar günde 2 dolardan daha az bir parayla geçinmek zorunda kalıyor.