Nijerya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Eyalet valisi, dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 28 kişinin ağır yaralandığı çatışmaların ardından, başkentte gece sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. Polis, siyasi gösteri ve toplantıları da yasakladı.



Vali, bölgede hayatın normale döndüğünü, ancak önlem olarak sokağa çıkma yasağı başlatıldığını kaydetti.



Hristiyan ve Müslüman gruplar arasındaki çatışmaları hangi gerekçenin başlattığı netlik kazanmadı. Olaylarda, civardaki evler, Kilise ve Camiler yakılmıştı.



