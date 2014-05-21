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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da şiddet yayılıyor

Nijerya'da düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 118 kişi can verdi.

21 Mayıs 2014 12:11

Nijerya'nın iç kesimlerindeki Jos kentinde, iki ayrı noktada meydana gelen patlamalarda 45 kişi de yaralandı. Kentin pazar yeri ve otobüs terminalini hedef alan bombalardan birinin bir kamyona, diğerinin ise bir minibüse yüklendiği belirtildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Yetkililer, saldırıların nisan ayında 200'den fazla kız öğrenciyi kaçıran İslamcı Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı "korkunç bir suç" sözleriyle kınayan Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, hükümet tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarının yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Gözlemciler, saldırıların Boko Haram tarafından düzenlenmiş olması halinde bunun terör örgütünün etki alanını genişlettiğine dair bir kanıt olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti. Teröristler şimdiye kadar daha çok ülkenin kuzeyinde faaliyet göstermiş, petrol zengini iç kesimlere ilerlememişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaJosBoko HaramNijerya Devlet Başkanı Goodluck JonathanDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/NH/HT

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