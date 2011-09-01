Nijerya'da sel felaketi: 102 ölü

T24 - Nijerya'da meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 102'ye çıktığı bildirildi.
Nijerya Kızılhaçı yetkililerinden Ömer Mairiga, ülkenin güneybatısındaki sellerde 102 kişinin öldüğünü belirtti.
İbadan kentinde, yağışlar nedeniyle birçok barajın yıkıldığını söyleyen Mairiga, kentin 8 bölgesinden 7'sinin yağışlardan etkilendiğini ifade etti.
Daha önce, hafta sonunda meydana gelen sellerde 98 kişinin öldüğü, Nijerya'nın ticari başkenti Lagos'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunan İbadan kentinde seller yüzünden yaklaşık 2 bin kişinin evsiz kaldığı açıklanmıştı.