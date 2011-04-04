-NİJERYA'DA SEÇİMLER YİNE ERTELENDİ ABUJA (A.A) - 03.04.2011 - Nijerya'da dün yapılması planlanan ancak hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle 4 Nisan pazartesi gününe ertelenen genel seçimler yine ertelenerek, 9 Nisan'da yapılması kararlaştırıldı. Genel seçimlerin ertelenmesiyle devlet başkanlığı ve valilik seçimlerinin de gecikmeli yapılacağı bildirildi. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, genel seçimler 9 Nisan, devlet başkanlığı seçimleri 16 Nisan, valilik seçimleri de 26 Nisan'da yapılacak.