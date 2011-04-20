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Dünya

NİJERYA'DA SEÇİM ŞİDDETİ KADUNA (A.A)

20 Nisan 2011 16:22

-NİJERYA'DA SEÇİM ŞİDDETİ KADUNA (A.A) - 20.04.2011 - Nijerya'nın büyük kentlerinde, seçim sonrası çıkan şiddet olaylarında en az 50 kişinin öldüğü bildiriyor. Görgü tanıkları ve kurtarma ekiplerine göre, başta Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Kaduna olmak üzere kentlerde çıkan olaylarda yüzlerce kişi de yaralandı, binlerce kişi yerlerinden edildi. Yanmış cesetlerin görüldüğü Kaduna kentinin sokaklarından sağlık görevlilerinin, halihazırda 12 ceset kaldırdığı kaydedildi. Bazı görgü tanıkları cesetlerin kuyulara atıldığını belirtti. Goodluck Jonathan'ın haftasonu yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasından sonra ülkede şiddet olayları çıkmıştı. Jonathan'ın rakibi kuzeyli ve eski bir cunta lideri olan Muhammadu Buhari seçimlerde hile yapıldığını öne sürüyor.

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