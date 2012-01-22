-Nijerya'da saldırılarda 143 ölü KANO (A.A) - 21.01.2012 - Nijerya'daki Boko Haram örgütünce ülkenin kuzeyindeki Kano kentinde dün eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 143'e çıktığı bildirildi. Associated Press ajansına ismi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir hastane yetkilisi, saldırılarda, İslami kurallar çerçevesinde hemen gömülmeleri için ailelerine teslim edilenler de dahil olmak üzere en az 143 kişinin öldüğünü söyledi. Associated Press ajansının, hastane kaynaklarına dayanarak daha önce verdiği haberde ülkenin en büyük kenti olan 9 milyon nüfuslu Kano kentinde düzenlenen saldırılarda 120 kişinin öldüğü belirtilmişti. Nijerya'nın Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu kuzeyinde üslenen ve düzenlediği kanlı saldırılarla adından sık sık söz ettiren Boko Haram örgütünün dün düzenlediği saldırı, örgütün Nijerya'da şimdiye kadar düzenlediği en kanlı ikinci saldırı oldu. Örgütün manevi evi olarak bilinen Maiduguri'de Boko Haram militanlarınca Temmuz 2009'da başlatılan isyanda 700 kadar kişi hayatını kaybetmiş ve bu, örgüt militanlarınca düzenlenen en kanlı eylem olarak tarihe geçmişti. Örgütün 22-24 Aralık 2011'de Damataru kenti çevresindeki güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar ile hemen ertesi gün 25 Aralık'ta Madalla kentindeki bir Katolik kilisesi ile diğer bazı kentlerde düzenlediği saldırılarda ise toplam 103 kişi hayatını kaybetmişti.