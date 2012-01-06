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Dünya

Nijerya'da saldırı: 20 kişi öldü MAİDUGURİ (A.A)

06 Ocak 2012 18:55

-Nijerya'da saldırı: 20 kişi öldü MAİDUGURİ (A.A) - 06.01.2012 - Nijerya'da düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, silahlı kişilerin ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinin Mubi kasabasında belediye binasında yapılan toplantı sırasında saldırı düzenlediğini söyledi. Kamerun sınırındaki Mubi kasabasının polis yetkilisi Ada T. Shinaba, saldırı anında belediye binasında İgbo halkından bir grubun toplantı yaptığını belirtti. Shinaba, saldırıdan Boko Haram örgütünün sorumlu olduğunu iddia etti.

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