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Dünya

Nijerya'da pazar yerine saldırı: 12 ölü

Nijerya'nın Maiduguri eyaletinde, Boko Haram tarafından düzenlenen saldırılarda 12 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı

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18 Ocak 2018 01:06

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün pazar yerine düzenlediği iki bombalı saldırıda 12 kişinin öldü, 48 kişinin de yaralandı.

Nijerya'nın Maiduguri eyaletine bağlı Alai Fadau'daki bir pazar yerine radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından çifte bombalı saldırı düzenlendi. 

Üst düzey Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Damian Chukwu, saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Chukwu, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini de kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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