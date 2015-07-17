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Dünya

Nijerya’da pazar yerindeki patlamada 49 kişi hayatını kaybetti

Üst üste iki patlamanın gerçekleştiği saldırıyı henüz üstelenen olmadı

17 Temmuz 2015 14:43

Nijerya'da bir pazar yerine düzenlenen iki bombalı saldırı sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıları üstlenen olmadı. Bir görgü tanığı; "Yerde insanların yandığını gördük. İnsanlar kaçışmaya başladı. Sonrasında daha fazla insanın öldüğü ikinci patlama yaşandı” dedi.

AFP, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde meydana gelen gelen çifte patlamada en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Reuters'ın Kızıl Haç yetkilisi ve Ulusal Acil Durum İdaresi'ne dayandırdığı habere göre ise en az 50 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Adının gizli kalmasını isteyen Kızıl Haç yetkilisi, iki patlamada yaklaşık 70 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanığı Awalu Yakubu ise beş dakika içinde yaşanan iki patlama arasında yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Yerde insanların yandığını gördük. İnsanlar kaçışmaya başladı. Sonrasında daha fazla insanın öldüğü ikinci patlama yaşandı."

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak yetkililer, saldırının ardında Boko Haram örgütü olmasından şüpheleniyor.

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