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Dünya

Nijerya'da patlama: 32 ölü

Kızıl Haç yetkilisi Aliyu Maikano: “Patlama kalabalığın ortasında gerçekleşti"

18 Kasım 2015 13:40

Kızıl Haç yetkilileri, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yer alan Yola kentinde bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamada 32 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Russia Today’in haberine göre, yerel saatle 20.00’da meydana gelen patlamanın sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı, ancak Boko Haram daha önce Yola’da saldırılar düzenlemişti. AFP’ye konuşan Kızıl Haç yetkilisi Aliyu Maikano, “Patlama kalabalığın ortasında gerçekleşti. Şu anda önceliğimiz yaralıları kurtarmak” dedi.

Patlama esnasında bölgede olan bir görgü tanığı, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Benim dükkanımın önü cesetlerle kaplıydı. Beş araca 32 cesedin yüklenmesine yardımcı oldum” sözleriyle dehşet anlarını anlattı. Bir başka görgü tanığı ise patlamanın ardından olay yerine sekiz ambulansın geldiğini aktardı.

 

 

Facebook Nijerya için güvenlik uygulamasını açtı

 

 

Fransa’nın başkenti Paris’te 129 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından kullanıcılarına güvenlik butonu uygulamasını sunan Facebook, aynı uygulamayı Nijerya’daki patlama sonrası da kullanıma sundu. Sosyal medya sitesi, Ankara ve Beyrut’taki saldırılarda aynı uygulamayı devreye sokmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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