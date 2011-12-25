-Nijerya'da Ölü sayısı 39'a yükseldi LAGOS (A.A) - 25.12.2011 - Nijerya'nın kuzeydoğusunda Noel günü düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 39'a yükseldi. Son olarak Damaturu kentinde Nijerya Polis İstihbarat Servisine (SSS) düzenlenen saldırıda, üç polis ile saldırgan öldü. Nijerya'da 1'i dün akşam, 4'ü bugün düzenlenen tüm saldırıları, aşırı dinci Boko Haram örgütü üstlendi. Başkent Abuja'da bir kiliseye düzenlenen en kanlı saldırıda son bilançoya göre, ölü sayısı 35 oldu. Jos kentinde bir kilisede meydana gelen patlamada da bir kişi öldü. Nüfusunun önemli bölümü hıristiyan olan Nijerya'yı derinden etkileyen saldırılar birçok ülke tarafından da kınandı. Saldırıları sert bir dille kınayan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''terörizmle mücadelelerinde'' bu ülkenin halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi ve desteğini ilan etti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de, Nijerya'da Noel günü kiliselere yönelik saldırıları, ''korkunç ve alçakça'' diye niteledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de, ''alçakça'' diye nitelediği saldırıları kınarken, İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi de, Nijerya'da Noel günü düzenlenen saldırıların, ''uygarlığın evrensel ilkelerine karşı girişildiğini'' kaydetti.