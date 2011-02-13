-NİJERYA'DA OLAYLI MİTİNG: 11 ÖLÜ HARCOURT (A.A) - 13.02.2011 - Nijerya'nın güneyindeki Delta bölgesinde, Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın seçim mitinginde çıkan arbedede 11 kişi öldü. Polis açıklamasında, kalabalık yüzünden çıkan arbedede 29 kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları, statta düzenlenen miting sırasında, bir polisin havaya ateş açması üzerine paniğe kapılan izleyicilerin çıkışa yönelmesinin ardından arbede çıktığını aktardı. Devlet Başkanı olayların ardından yaptığı açıklamada, can kaybı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.