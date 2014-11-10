Nijerya’da okula bombalı saldırı



Öğretmenlerin verdiği bilgilere göre, bomba sabah saatlerinde ders başlamadan önce öğrencilerin toplandığı sırada patladı. Çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğu belirtilirken, ölü sayısının da bu nedenle artacağı tahmin ediliyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlama bir intihar bombacısının çantasındaki patlayıcıları patlatması sonucu meydana geldi. Polis, saldırının meydana geldiğini doğruladı fakat ayrıntılı bilgi vermedi. Saldırının meydana geldiği okulun, erkek öğrencilerin eğitim gördüğü bir yatılı okul olduğu belirtiliyor.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Patlamanın meydana geldiği Potiskum kenti, radikal İslamcı Boko Haram örgütünün etkin olduğu ve daha önce de saldırılar düzenlediği bölgede bulunuyor. Son olarak 3 Kasım'da meydana gelen bir patlamada en az 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Boko Haram'ın nisan ayında kaçırdığı 200 kız öğrencinin akıbeti de belirsizliğini koruyor. Nijerya hükümeti ekim ayı ortasında ateşkes karşılığında kızların serbest kalması üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıklamış ancak örgüt bunu yalanlamış ve kızlar da serbest bırakılmamıştı.