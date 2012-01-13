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Dünya

Nijerya'da Müslüman köyüne saldırı KANO (A.A)

13 Ocak 2012 16:54

-Nijerya'da Müslüman köyüne saldırı KANO (A.A) - 13.01.2012 - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir Müslüman köyüne yönelik saldırıda iki kişi öldü. Köy sakinleri ve yetkililer, dinlerarası çatışmanın Noel'den beri sürdüğü ülkedeki son olayda, gece yarısına doğru çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı İmbur'dan gelen bir kalabalığın Gvalam köyüne saldırıya geçtiğini, evleri ve camileri ateşe verdiğini belirttiler. Şimdilik iki kişinin öldüğünü bildiklerini belirten köy sakinleri, saldırıdan kaçan bazı köylülerin akıbetini bilmediklerini söylediler.

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