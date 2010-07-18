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Dünya

NİJERYA'DA KÖYE SALDIRI: 8 ÖLÜ ABUJA (A.A)

18 Temmuz 2010 00:44

-NİJERYA'DA KÖYE SALDIRI: 8 ÖLÜ ABUJA (A.A) - 17.07.2010 - Nijerya'da bir Müslüman grubun Hristiyanların yaşadığı köye saldırdığı, 8 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Nijerya ordusunun sözcüsü, son aylarda Müslüman ve Hristiyanların sık sık karşı karşıya geldiği Jos kenti yakınındaki Mezze köyüne düzenlenen saldırıda 7 evin ve bir kilisenin ateşe verildiğini, 8 kişinin öldüğünü belirtti. Bazı uzmanlara göre, 2011'de devlet başkanı ve 26 eyaletin yöneticisini belirlemek üzere seçim yapılması planlanan ülkede saldırılar yerel iktidar mücadelesi nedeniyle arttı.  Nijerya'nın orta kesimlerindeki Plateau eyaletinin başkenti Jos, birçok kez Müslüman ve Hristiyanlar arasındaki çatışmalara sahne oldu. Ocak ve marttaki çatışmalarda yaklaşık 1500 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.  150 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanların sayısı hemen hemen eşit.

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