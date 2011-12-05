-Nijerya'da köy baskını: 6 ölü MAİDUGURİ (A.A) - 05.12.2011 - Nijerya'da Boko Haram örgütü üyesi silahlı kişilerin ülkenin kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyerek 6 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Yetkililer, Boko Haram üyelerinin Bauchi eyaletindeki Azara köyünde iki karakolu bombaladığını ve iki bankayı soyduğunu açıkladı. Yaklaşık beş saat süren baskın sırasında bir polis, bir asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi. 160 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da şeriata dayalı bir yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda yılbaşından bu yana en az 387 kişi yaşamını yitirdi.