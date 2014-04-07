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Dünya

Nijerya'da köy baskını: 40 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı sonucu en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

07 Nisan 2014 15:25

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki Yar Galadima köyüne silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yar Galadima köyündeki tek sağlık merkezinde çalışan İsmail Yero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fulani çobanları olduğu sanılan askeri üniformalı saldırganların, köydeki güvenlik toplantısına baskın düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden Yero, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Eyalet başkenti Gusau'da çalışan gazeteci Abdullah Sabo da köye motosikletlerle gelen saldırganların, Zamfara, Kaduna ve diğer kuzey eyaletlerinde dehşet saçan büyükbaş hayvan hırsızları olduğunu söyledi.

Zamfara Polis Sözcüsü Laval Abdullah ise "Saldırganlar, tam da köy sakinleri ile gönüllü korucuların güvenlik önlemlerini tartışmak için toplantı yaptığı sırada köye geldi. Olayın ardından bölgedeki devriye gezen polis sayısını artırdık" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanları, göçebe bir kabile olarak biliniyor. Fulaniler ile bölgedeki çiftçiler arasında toprakların tahrip edilmesi ve hayvanların kaçırılması gibi meseleler yüzünden sık sık gerginlik yaşanıyor. Geçen hafta Fulani çobanları ile yerel halk arasında çıkan catışmaların ardından ordu, ülkenin iç kesimleri ile kuzeyine takviye birlikleri göndermişti.

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