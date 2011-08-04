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Dünya

NİJERYA'DA KORKUNÇ ÇEVRE FELAKETİ ABUJA (A.A)

04 Ağustos 2011 23:14

-NİJERYA'DA KORKUNÇ ÇEVRE FELAKETİ ABUJA (A.A) - 04.08.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın güneyinde petrolden kaynaklanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasının 30 yılı bulabileceğini bildirdi. BM Çevre Programı, Afrika'nın en büyük petrol üretim bölgesi Nijer Deltası'nın ortasında bulunan Ogoniland'deki kirliğin boyutlarını değerlendirmek için iki yıl süren incelemesinin ardından yayımladığı raporda, bölgenin petrolden temizlenmesi için şimdiye kadarki en büyük operasyonun gerekebileceğini belirtti. Bölgede tüm içme suyu, toprak, koy ve mangrov gibi önemli ekosistemin petrol kirliliği altında bulunduğu belirtilen raporda, bölgedeki kirliliğin boyutlarının değerlendirilmesi için 200'den fazla yerleşim yeri, 122 km boru hattı, 5 binden fazla hasta dosyası incelendiği ve 23 binden fazla kişiyle konuşulduğu kaydedildi. Nijer Deltası'nda birçok petrol şirketi faaliyet gösteriyor. Nijerya'ya ilk gelen ve ülkedeki en büyük petrol şirketi olan İngiliz-Hollanda devi Shell, yoksulluğa bağlı şiddet ve birçok bölge sakininin çevreye zarar vermekle suçlaması yüzünden 1993'te Ogoniland'i terk etmişti. Çevreciler, kirliliğin balıkçılık ve tarımla geçinen bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini belirtirken, Shell ise kirliliğin, boru hatlarından hampetrol çalınması ve yasa dışı rafine etme gibi faaliyetlerden kaynaklandığını savunuyor.

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