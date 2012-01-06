-Nijerya'da kiliseye saldırı: 3 ölü GOMBE (A.A) - 05.01.2012 - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Gombe eyaletinin başkenti Gombe'deki kilisenin papazı Johnson Jauro, bu akşam silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda yaralananlar da olduğunu söyledi. Polisin de doğruladığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Nijerya'da Boko Haram örgütünün, başkent Abuja dahil olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlediği kanlı Noel saldırılarında 39 kişi ölmüş, 57 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda etnik topluluğun yaşadığı Nijerya, 160 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi.