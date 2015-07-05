Nijerya'da kiliseye intihar saldırısı



Potiskum kentindeki kilisenin yönetiminden Ezekiel Yunana, saldırının ayin sırasında düzenlendiğini belirtti. Yunana ayini yöneten rahibin, bir anne ve iki çocuğun ölenler arasında olduğunu söyledi. Yerel polis de bu bilgileri doğruladı. Saldırganın ayine katılma görünümü altında güvenliği geçtiği ve ardından üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtiliyor.

Nijerya Ordusu sözcüsü Chris Olukolade cuma günü de Zabarmari köyünde en az 6 intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Olukolade bir patlayıcı yüklü aracın da infilak etmeden önce ele geçirildiğini belirtti. Şu ana kadar üstlenen olmasa da saldırının radikal İslamcı Boko Haram tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görgü tanıklarına göre Zabarmari köyüne dalan Boko Haram milisleri, ordu birliklerini geriletti. Kaçan sivil kalabalığın arasına dalan kadın intihar eylemcileri üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi. Saldırıda köyün yağmalandığı ve “hemen hemen yarısının” yakıldığı belirtiliyor. Saldırılarda toplamda 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Vanguard gazetesinin haberine göre Boko Haram'ın son 10 günde Borno eyaletinde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 200'ü geçti.