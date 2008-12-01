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Dünya

Nijerya’da kanlı seçim: 400 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Plateau eyaletindeki yerel seçimlerin ardından Hıristiyan ve Müslümanlar çatıştı: 400 ölü

01 Aralık 2008 02:00

Nijerya’nın Plateau eyaletinde perşembe günü yapılan yerel seçimlerin ardından Hristiyan ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirdi.

Plateau eyaletinin başkenti Jos’ta, evler, kiliseler ve camiler ateşe verildi. Bir cami görevlisi, camiye 367 cesedin getirildiğini söyledi. Kızılhaç örgütü, iki gün süren şiddet olayları nedeniyle 7 bin civarında kişinin evini terk ettiğini duyurdu.

Olaylarla ilgili 523 kişi de gözaltına alındı. Kentte 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi; bölgeye takviye kuvvetler gönderildi.

2001 yılında Jos’ta, 2004’te de Yelva kentindeki, Hıristiyan-Müslüman çatışmalarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.



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