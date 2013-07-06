Nijerya'da kanlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Potiskum şehrinde yatılı okula yapılan saldırıda bir öğretmen, 29 öğrenci hayatını kaybetti. Öğrenci ve öğretmenin saldırı sonucu okulda çıkan yangında öldüğü açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı 3 militan tarafından bugün öğleden sonra gerçekleştirildi. Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan terör saldırılarını önlemek için geçtiğimiz mayıs ayınde olağanüstü hal ilan etmişti. Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde yapılan operasyonlarda yüzlerce ölü ve tutuklamaların olduğu bildiriliyor.