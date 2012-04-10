Nijerya'da kanlı paskalya: 67 ölü

Nijerya'da Paskalya bayramı sırasında yaşanan olaylarda 67 kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da Paskalya bayramı sırasında aşırı dincilerin saldırılarında 45, bir kilisenin kazara yıkılması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Silahlı kuvvetler ve polis, aşırı dinci Boko Haram örgütü üyesi oldukları sanılan şahısların Pazar sabahından itibaren ülkenin kuzeyindeki Borno ve Yobe eyaletlerinde bir dizi saldırı düzenlediklerini belirtti.

Yetkililer, Paskalya bayramının kutlandığı Pazar sabahı yine ülkenin kuzeyindeki Kaduna'da bir kilisenin yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 36 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını kaydettiler.

Bombalı saldırının ardından girişilen üç ayrı saldırıda da 9 kişinin öldüğü ve 38 kişinin yaralandığını bildirildi.