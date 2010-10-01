-NİJERYA'DA KAÇIRILAN ÖĞRENCİLER SERBEST LAGOS (A.A) - 01.10.2010 - Nijerya'da hafta başında silahlı kişiler tarafından kaçırılan 15 öğrenci serbest bırakıldı. Polis yetkilisi Jonathan Johnson, öğrencilerin, polis ve askerin Abia eyaletinin Ogwe Asa ormanlarında düzenlediği ortak operasyonla sağ salim kurtarıldığını belirtti. Abia eyaletinde silahlı kişiler, pazartesi günü öğrencilerin okul otobüsünü kaçırmıştı. Bu kişilerin okul müdürüyle temas kurarak 150 bin dolar fidye istediği, fidyenin miktarını daha sonra düşürdüğü bildirilmişti. Fidyenin ödenip ödenmediği ise açıklanmadı.