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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da kaçırılan kızlardan 500 gündür haber yok

Boko Haram militanlarının 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmasının üzerinden 500 gün geçti. Kızlar için bugün başkent Abuja'da bir yürüyüş düzenleniyor.

27 Ağustos 2015 13:31


Nijerya'da 14 Nisan 2014'te terör örgütü Boko Haram militanları Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı bir yurdu basarak 276 öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerden 57'si kaçmayı başarmıştı. 219 kız öğrencinin halen örgütün elinde olduğu tahmin ediliyor. Kızların İslam dinine geçtiği ve evlendirildiği ileri sürülmüştü.

Nijeryalı kızları kurtarmak için başlatılan "Kızlarımızı Geri Getirin" (#BringBackOurGirls) kampanyası ülke dışında da büyük ilgi görmüştü. Kızların aileleri hükümet ve orduyu kızların bulunabilmesi için yeterince çaba harcamamakla suçlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Boko HaramAbujaNisanChibokNijeryalıGeri Getirin34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/AG

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