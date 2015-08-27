Nijerya'da kaçırılan kızlardan 500 gündür haber yok



Nijerya'da 14 Nisan 2014'te terör örgütü Boko Haram militanları Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı bir yurdu basarak 276 öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerden 57'si kaçmayı başarmıştı. 219 kız öğrencinin halen örgütün elinde olduğu tahmin ediliyor. Kızların İslam dinine geçtiği ve evlendirildiği ileri sürülmüştü.

Nijeryalı kızları kurtarmak için başlatılan "Kızlarımızı Geri Getirin" (#BringBackOurGirls) kampanyası ülke dışında da büyük ilgi görmüştü. Kızların aileleri hükümet ve orduyu kızların bulunabilmesi için yeterince çaba harcamamakla suçlamıştı.