Nijerya'da intihar saldırısı; en az 54 kişi öldü

Nijerya'nın kuzey doğusunda bulunan Borno eyaletinin başkenti Maiduguri şehrinde düzenlenen intihar saldırılarında en az 54 kişi öldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borno Hastanesi Başhekimi Salisu Kwaya Bra, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye 50 cesedin getirildiğini söyledi.



Başhekim Bra, yaralı olarak hastaneye gelen 36 kişinin de halen tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hastane yetkilisi ise patlamada 60 kişinin yaralandığını, hastanede yeterli yer olmadığı için yaralıların kentteki diğer hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Patlamalar nedeniyle kentteki yolların çoğu kapatıldı. Şehrin birçok yeri sivil savunma grupları tarafından güvenlik çemberine alındı. Saldırıyı kimin düzenlediğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.