Nijerya’da iktidar değişikliği



Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Yenilikçi Parti'nin (APC) adayı Muhammed Buhari oldu. Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, Buhari oyların yüzde 53,95'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmayı hak etti. Buhari'nin en yakın rakibi Jonathan'dan 2 milyon 570 bin dolayında daha fazla oy aldığı açıklandı.

Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından özellikle ülkede Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu kuzey kentlerinde Buhari taraftarları sokaklara dökülerek sevinç gösterileri düzenledi.

Eski bir darbeci general olan Muhammed Buhari 1983-85 yıları arasında ülkeyi yönetmişti.

Böylelikle Nijerya'da 1999 yılında askeri rejimin devrilmesinden bu yana ilk kez barışöıl bir şekilde iktidar değişikliği gerçekleşmiş oldu.

Jonathan'dan tebrik

Yenilgiyi kabul eden Demokratik Halk Partisi'nin (PDP) adayı Goodluck Jonathan salı gecesi yaptığı açıklamada Buhari'yi tebrik etti ve Nijerya halkına “ülkeyi yönetmek için kendisine verdiği fırsattan ötürü” teşekkür etti. Jonathan, “Adil ve özgür bir seçim sözü vermiştim. Sözümü tuttum” dedi. Jonathan, 2010 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Buhari'nin zaferini “yürekten” kutladığını söyledi. Mogherini, Nijerya parlamentosuna seçilen tüm milletvekillerini de tebrik etti.

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon da Buhari'ye tebriklerini iletti. Ban, Jonathan'ın da seçimlerden sonra tam bir ‘devlet adamı' gibi hareket ettiğini vurguladı.

Nijerya'da yeni cumhurbaşkanını zorlu görevler bekliyor. Yoksulluğun yaygın olduğu ülkede radikal İslamcı Boko Haram örgütünün kanlı saldırıları istikrar ve barışı tehdit ediyor.