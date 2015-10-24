Nijerya'da iki camiye saldırı: En az 42 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yola kentinde yeni açılan bir camiye düzenlenen saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Maiduguri kentindeki intihar saldırısında da 15 kişi öldü. İki saldırıda toplam 42 kişi hayatını kaybederken; yaralananların sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu açıklandı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Hristiyanları ve örgütün İslam inancına ters düşen Müslümanları hedef alan radikal İslamcı Boko Haram örgütü daha önce aynı bölgede benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Nijerya'nın Maiduguri kentindeki saldırı sabah namazı saatlerinde yapıldı. Yola kentindeki saldırıda ise yeni yapılmış olan bir camide Cuma namazı için toplananlar hedef alındı.

Boko Haram'ın saldırıları sebebiyle 2 milyondan fazla kişi göç etti

Ülkede son yıllarda Boko Haram saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi de kuzeyden başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Boko Haram yerel dilde "Batı eğitimi haramdır" anlamına geliyor. 2002'de kurulan örgütün amacı nüfusunun yarısı Müslüman olan ülkede şeriat kurallarına dayalı bir yönetim kurmak.

Örgüt şiddet eylemlerine ise 2009 yılında başladı.