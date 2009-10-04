Nijerya'da gerillalar af karşılığı silah bıraktı

Nijerya Devlet Başkanı Umaru Yar'Adua'nın koşulsuz af önerisini kabul eden yüzlerce gerilla, liderleriyle birlikte bugün silah bıraktı.

Ülkenin petrol bölgesi olan Nijer Deltası'nda yıllardır saldırılar düzenleyen gerilla liderleri Ateke Tom ve Farah Dagogo, gerillalarla birlikte Port Harcourt kentine gelerek silah bırakma törenine katıldılar.

Silah bırakma töreninde konuşan Njierya Savunma Bakanı Godwin Abbe, Nijerya Devlet Başkanı'nın, gerillaların isyan etmesine neden olan sorunları anladığını belirterek, ''Kendisi bizi neyin kızdırdığını anlıyor. Tüm istediği biraz sabır'' dedi.

Gerilla lideri Tom ise törende yaptığı konuşmada, ''Henüz silah bırakmayanları da silahlarını bırakmaya çağırıyorum. (Devlet Başkanı) Yar'Adua'nın samimi olduğuna inanıyorum. Nijer Deltası'nı kalkındırmak istiyor, öyleyse gelin ona bir şans verelim'' diye konuştu.

Farah Dagogo ise Devlet Güvenlik Servisi karargahında yapılan ayrı bir silahları bırakma töreninde yaptığı konuşmada, ''Bu bir teslim olma değildir. Hala körfezde savaşmayı sürdürmeye niyetli binlerce insan var. Ancak hükümetin yapacakları kardeşlerimizi kazanabilir'' dedi.

Bölgedeki ana gerilla örgütü Nijer Deltası Kurtuluş Hareketi adına yapılan bir açıklamada ise, Dagogo'nun ''kapıya konulduğu'' belirtilerek, örgütün yeni komutanlarla yakında mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

Ancak örgütün bölündüğü ve zayıfladığı, asıl lideri olduğu sanılan Henry Okah'ın zaten daha önceden af önerisini kabul ettiği, son önemli gerilla komutanı Government Tompolo'nun da yarın başkent Abuja'da devlet başkanı Yar'Adua ile görüştükten sonra silah bırakmasının beklendiği bildirildi. Af önerisinin süresi yarın gece yarısı sona eriyor.

Devlet başkanı danışmanı Timi Alaibe, ''genel olarak ana grupların silahlarını bıraktıklarını'' belirterek, ''Nijer Deltası'ndaki küçük genç grupların da yarın gece yarısına dek silahlarını bırakacağını umuyoruz'' diye konuştu.