-NİJERYA'DA GENEL SEÇİMLER ERTELENDİ ABUJA (A.A) - 02.04.2011 - Nijerya'da bazı organizasyon sorunları nedeniyle genel seçimlerin pazartesi gününe ertelendiği bildirildi. Seçim Komisyonu Başkanı Attahiru Jega, düzenlediği basın toplantısında, ''Seçimlerin bütünlüğünü korumak ve seçim sürecindeki düzenlemelerin genel kontrolünü sağlamak amacıyla Seçim Komisyonu çok zor, ama gerekli olan erteleme kararını almıştır'' dedi. Jega, genel seçimlerin 4 Nisan Pazartesi günü yapılacağını da kaydetti. Temsilciler Meclisinin 360, Senatonun da 109 üyesinin bugün seçilmesi bekleniyordu. Ülkede gelecek hafta devlet başkanlığı, takip eden hafta da il meclisi seçimlerinin yapılması planlanıyordu. Seçim Komisyonu, bir önceki açıklamasında da başkent Abuja'da bazı organizasyon sorunları nedeniyle bu kentteki seçimlerin ertelendiğini bildirilmiş, komisyon yetkilisi Muhammed Salihu, ''Ne yazık ki seçim komisyonunun federal başkentte bugünkü seçimlerin ertelenmesine ilişkin aldığı kararı basınla paylaşma talimatı almış bulunuyorum'' demişti.