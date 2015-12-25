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Dünya

Nijerya’da gaz tankeri patladı; en az 100 kişi hayatını kaybetti

Patlamanın, tanker soğumadan gazın boşaltılmaya başlanması üzerine çıktığı söylendi

Fotoğraf: Arşiv

25 Aralık 2015 09:26

Nijerya'nın güneydoğusundaki Nnewi kentinde bir gaz tankerinin patlaması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti. Tankerin bulunduğu endüstriyel gaz santralinde patladığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre  olayda aralarında fabrika işçileri ve yöre sakinlerinin de bulunduğunu en az 100 kişi öldü. Faciada, Noel zamanı mutfak tüplerini doldurmak için sıra bekleyen insanlar öldü. 

Patlamanın ardından santralde yangın çıktı. 

AP muhabiri, itfaiye erleri olay yerine geldiğinde, 100'ü aşkın yanmış ceset saydığını bildirdi.

Görgü tanığı Emeka Peters, olayın, bir tankerin gerekli soğuma zamanını beklemeden gazı boşaltmaya başlaması üzerine yaşandığını söyledi.

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