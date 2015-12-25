Nijerya’da gaz tankeri patladı; en az 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneydoğusundaki Nnewi kentinde bir gaz tankerinin patlaması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti. Tankerin bulunduğu endüstriyel gaz santralinde patladığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre olayda aralarında fabrika işçileri ve yöre sakinlerinin de bulunduğunu en az 100 kişi öldü. Faciada, Noel zamanı mutfak tüplerini doldurmak için sıra bekleyen insanlar öldü.

Patlamanın ardından santralde yangın çıktı.

AP muhabiri, itfaiye erleri olay yerine geldiğinde, 100'ü aşkın yanmış ceset saydığını bildirdi.

Görgü tanığı Emeka Peters, olayın, bir tankerin gerekli soğuma zamanını beklemeden gazı boşaltmaya başlaması üzerine yaşandığını söyledi.