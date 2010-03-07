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Dünya

Nijerya'da din savaşı: 200 ölü

Nijerya'nın güneyinde Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Nijerya'nın güneyinde Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, Jos kentinin 5 kilometre güneyine düşen Dogo Nahawa köyündeki olaylarda ölenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklar olduğunu ve bıçaklanarak öldürülen bu kişilerin cesetlerinin sokaklarda görüldüğünü söylediler.

Bölgedeki bir muhabir, cesetleri bir eyalet yetkilisiyle birlikte saydıklarını duyurdu.

Kızılhaç sözcüsü Robin Waubo da askerlerin çatışmaların yaşandığı bölgenin etrafını çevirdiğini bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı köydeki çatışmalar, öğleden sonra, sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde başladı.

Jos kentinde Ocak ayında büyük bölümü Müslüman olan 300 kişinin öldüğü şiddet olaylarının yaşanmasından bu yana belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kızılhaç yetkilileri, komşu Bauçi eyaletinde yaklaşık 600 kişinin çatışmaların yayılabileceği endişesiyle yakınlardaki bir kampa sığındığını açıkladı.



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