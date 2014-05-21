Nijerya'da çifte patlama: En az 118 ölü!

Nijerya'nın Jos kentindeki iki ayrı noktadaki araçta bulunan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 118 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

Biri şehir merkezindeki pazarın içinde, diğeri ise otobüs terminali yakınında meydana gelen bombalı saldırıyı geçen ay Nijerya'da 200'den fazla kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram örgütünün üstlenip üstlenmediği henüz bilinmiyor.

30 dakika arayla patlayan bombaların hedefinde çoğunlukla kadın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

Patlamanın meydana geldiği Jos kenti, son yıllarda İslami gruplarla Hristiyanlar arasındaki çatışmaların yaşandığı yer olarak görülüyor.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan "insan özgürlüğüne trajik bir saldırı" diyerek saldırıyı kınadı.