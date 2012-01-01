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Dünya

Nijerya'da çatışma: 50 ölü ANKARA (A.A)

01 Ocak 2012 10:50

-Nijerya'da çatışma: 50 ölü ANKARA (A.A) - 01.01.2012 - Nijerya'nın doğusundaki Ebonyi eyaletinde, rakip etnik gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 50 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü, çatışmanın sebebinin Ezza ile Ezilo toplumları arasındaki arazi anlaşmazlığı olduğunu belirtti. Sözcü, Ebonyi'deki çatışmaların Ezza'dan bir gurubun Ezilo toplumunun bulunduğu yeri istila ederek onlara saldırmasıyla çıktığını söyledi. Hükümet sözcüsü, iki grup arasında 2008'de başlayan anlaşmazlıkların son olaya kadar hallolduğunu sandıklarını ifade etti. Eyalet valisi ile emniyet müdürünün çatışma bölgesini ziyaret ettiği de bildirildi. Bölgeye onlarca çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı kaydedildi.

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