Nijerya'da canlı bomba saldırıs: 22 kişi öldü

Nijerya'da bir camiye düzenlenen çifte canlı bombalı saldırıdan saatler sonra bu kez de kentte dört kadın canlı bomba art arda kendini havaya uçurdu. Olayda canlı bombalar dahil en az 22 kişi öldü. Saldırıları üstlenen olmazken gözler, ülkenin başkenti Abuja'da da 2 Ekim'de 18 kişinin ölümü ve 41 kişinin de yaralanmasına neden olan canlı bomba eylemini üstlenen Boko Haram'a çevrildi.

DHA’dan Kathleen Kamstra’in haberine göre; Nijerya'nın Mulai eyaleti Maiduguri kentinde dün gece yatsı namazı sırasında caminin içinde ve dışında patlatılan bombalarla polise göre 14, görgü tanıklarına göre ise en az 42 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin namaz sırasında caminin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise patlama sonrası içeridekilerin panikle dışarıya kaçtıkları sırada patlamayı gerçekleştirdiğini söylediler.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı’nın gazetecilere verdiği bilgilere göre, patlamaların ardından aynı kentte geniş önlemler alan güvenlik güçleri, durdurmak istediği bir kadının kaçması üzerine ateş açtı. Açılan ateşin ardından, vurulan kadın ve yakınındaki başka üç kadın daha kendilerini havaya uçurdu. Çevrede bulunan en az 18 kişi ile 4 kadın canlı bomba yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.