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Dünya

Nijerya'da camiye saldırı; 20 ölü

Nijer eyaletinde bir köydeki camiye düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirild

16 Mayıs 2017 00:31

Nijerya'nın Nijer eyaletinde bir köy camisine  yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Nijer eyaleti polis sözcüsü Bala Elkana, kimliği henüz belirlenemeyen  kişilerce köydeki camiye düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin yaşamını  yitirdiğini belirtti.

Bölgede otlaklar nedeniyle köylü çiftçiler ile göçebe çobanlar  arasında sık sık çatışmalar meydana geliyor. Son saldırıdan da Fulani  çobanlarının sorumlu olduğu iddia edildi.

Son iki yılda ülkenin kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında  çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

 

Çiftçilerin hayvanları çalmaya çalıştığını öne sürülüyor

 

Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney  bölgelerinde 18. yüzyıl İslam reformcusu Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini  yaymaya çalıştığı öne sürülüyor. Hayvanlarına yiyecek bulabilmek için ülkenin  güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve  kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Olayların bazı basın yayın kuruluşları tarafından Müslüman sığır  çobanlarını suçlayıcı şekilde verilmesi dikkati çekiyor.

 

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