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Dünya

Nijerya'da camiye intihar saldırısı: en az 24 ölü

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi

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01 Mayıs 2018 22:28

Nijerya'da bir camiye iki canlı bomba tarafından düzenlenen  saldırıda en 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesindeki bir camiye öğle namazı sırasında iki kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 24 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

 

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