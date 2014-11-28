Nijerya'da camiye bombalı saldırı; 120 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir camiye düzenlenen birden fazla bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırıda en az 120 kişi yaşamını yitirdi, 270 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Kano eyaletinde gazeteci Abdullatif Ebubekir, kentin en büyük camisi olan merkez camisine yönelik ilk saldırının halkın namaza durduğu sırada düzenlendiğini, birkaç patlama meydana geldiğini söyledi.

Saldırganların cami içine ateş açtığını da kaydeden Ebukekir, sayısı net olmamakla birlikte çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğundan endişe ettiklerini ifade etti.

Polis kaynakları ise saldırıyı doğruladı ancak detay vermedi. Caminin Kano Emiri olan Sanusi Lamido Sanusi'nin sarayına yakın olduğu bildirildi. Saldırganların kim olduğu araştırılıyor.

Kano kenti son beş yıldır Boko Haram örgütünün saldırılarına hedef oluyor.