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Dünya

Nijerya’da boş bir evin içinden 43 milyon dolar çıktı

Evin yatak odasındaki giysi dolabının arkasına gizlenmiş tahta panellerin içinden de toplamda 110 bin dolar çıktı

15 Nisan 2017 20:31

Nijerya‘da yolsuzlukla mücadele birimi, Lagos şehrindeki lüks bir apartmanda tam 43 milyon dolar ele geçirdi.

CNN International‘ın haberine göre ‘kirli giysiler’ içindeki bir kadının apartmana çantalar sokup çıkardığına dair ihbar alan birim, apartmana baskın yaptı.

Öte yandan yatak odasındaki giysi dolabının arkasına gizlenmiş tahta panellerin içinden de toplamda 110 bin dolar çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, paraların ‘yasa dışı aktiviteler’den elde edildiği düşünülürken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Onlarca senedir yolsuzlukla mücadele eden Nijerya‘da, bu hafta başında yine Lagos‘taki bir markette 817 bin dolar nakit para ve bir alışveriş merkezinde ise 1.5 milyon dolar ele geçirilmişti.

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