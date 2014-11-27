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Dünya

Nijerya'da bombalı saldırı; en az 40 kişi öldü

Nijerya'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti

27 Kasım 2014 22:41

Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün en etkin olduğu bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Marabi ile Mubi arasındaki yolda meydana gelen patlamadan 5'i asker 40 kişinin öldüğünü söyledi. Patlamadan yara almadan kurtulan araba tamircisi Ebubekir Adamu ise patlamayla birlikte birçok otobüsün havaya uçtuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği bölge ülkenin kuzeyinde İslam devleti kurmaya çalışan Boko Haram örgütünün kalelerinden. 

İsmi 'Batı tarzı eğitim haramdır' anlamına gelen örgüt, pazartesi günü de kontrol altındaki bölgeleri genişleterek ülkenin kuzeydoğusundaki Damasak kasabasını ele geçirdi.
Salı günü de Borno eyaletinin başkenti Maiduguru'da düzenlenen çifte intihar saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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