-NİJERYA'DA BOMBALI SALDIRI: 10 ÖLÜ KANO (A.A) - 04.07.2011 - Nijerya'da daha ziyade polislerin rağbet ettiği bir bara düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.Askeri kayraklar ve görgü tanıkları, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde düzenlenen saldırıda ölenlerin polis olup olmadığını ise belirtmedi. Radikal dinci Boko Haram tarikatının düzenlendiği sanılan bir dizi saldırının ardından kısa süre önce kente yüzlerce askerin konuşlandırıldığı biliniyor. Boko Haram iki yıl önce ülkenin kuzeyinde bir şeriat devleti kurmaya çalışmış, ayaklanma sert biçimde bastırılmıştı.