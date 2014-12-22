Nijerya'da bombalı saldırı



Nijerya polisi ülkenin kuzeyindeki Gombe kentinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kurtarma ekipleri saldırıyı henüz üstlenen olmadığını açıkladı.

Gombe kentinde ekim ayı sonunda yine bir otobüs durağına saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda 10 kişi ölmüştü. Saldırıları radikal İslamcı Boko Haram örgütünün düzenlediği tahmin ediliyor. Boko Haram yıllardır ülkede bir İslam Devleti kurmak için mücadele ediyor. Örgüt son olarak geçen hafta Gumsuri'de 170'den fazla kız çocuğu ve kadını kaçırdı. Boko Haram nisan ayında ise 200'den fazla çocuğu Chibok'ta okullarını basarak kaçırmıştı. Bu çocukların akıbeti bilinmiyor.