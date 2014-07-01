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Dünya

Nijerya’da bombalı saldırı

Nijerya’nın Maiduguri kentinde meydana gelen bombalı saldırıdaki ölü ve yaralıların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı

01 Temmuz 2014 18:02

Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’de düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

CNN Türk’ün haberine göre, patlamanın meydana geldiği pazarın yakınındaki Maiduguri Hastanesi kaynakları da hastaneye 12 cesedin getirildiğini doğruladı. Yaralılar, Maiduguri Üniversitesi Eğitim Hastanesi’ne kaldırılırken, patlamanın meydana geldiği alanda 10 kadar araç yanarak kül oldu.

Patlamayı teyit eden Nijerya ordusu resmi Twitter hesabından, "Maiduguri’de bu sabah odun kömürü dolu bir kamyonet ve el yapımı patlayıcılar havaya uçtu. Bölge kordon altına alındı” açıklamasını yaptı.

Saldırıdaki ölü ve yaralıların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Borno eyalet yönetiminden de henüz saldırıya ilişkin bir yorum gelmedi.

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