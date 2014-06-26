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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da bombalı saldırı

Nijerya’nın başkentinde düzenlenen bombalı saldırıda onlarca insan hayatını kaybetti. Saldırıyı yine radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği sanılıyor.

26 Haziran 2014 12:51


Nijerya'nın başkenti Abuja bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı. Bir alışveriş caddesinde meydana gelen saldırıda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu ve Emab Plaza'nın önündeki caddede kan içinde insanların bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği tahmin ediliyor. Grup, bölgedeki alışveriş merkezine defalarca kez saldırmış ve nisan ayında başkentte 120'den fazla insanın öldüğü saldırıları üstlenmişti.

Boko Haram, yaklaşık iki ay önce Nijerya'da 200 civarında kız öğrenciyi kaçırmıştı. Bölgeden gelen son haberlere göre, 90 civarında köylünün de kaçırıldığı iddia edildi. Ancak yetkililer şu anki incelemelerin böyle bir kaçırma olayına işaret etmediğini kaydetti.

Boko Haram, Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey doğu tarafında bir İslam devleti kurmak istiyor. Bu bölgede çok sayıda saldırı düzenleniyor. Özellikle polis, ordu ve diğer devlet kurumları ile Hrıstiyan kiliseleri ve okullar hedefler arasında. Boko Haram'ın saldırılara başladığı 2009'dan bu yana binlerce insan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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